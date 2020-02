Mahalleli istemeyince maden ocağı ÇED toplantısı iptal edildi

Taha AYHAN/ARAPGİR (Malatya), (DHA)- MALATYA\'nın Arapgir ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi\'nde yapılmak istenen demir ocağı ve kırma, eleme tesisiyle ilgili ÇED toplantısı, mahalle halkı istemediği için iptal edildi. Mahalleliye destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, doğal yaşamı sekteye uğratacak her türlü duruma karşı olduklarını söyledi.

Kara Yakup Cemevi\'nde özel bir firmanın mahallede kurmak istediği tesisle ilgili Çevre Şehircilik ve İl Müdürlüğü görevlilerince ÇED bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ancak toplantının yapılmamasını isteyen vatandaşlar, bu yöndeki taleplerini imza altına alarak tutanakla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nden gelen görevlilere teslim etti. Bunun üzerine görevliler, vatandaşlardan toplantının iptal edilmesine ilişkin taleplerini içeren dilekçeleri alıp programı iptal etti.

Dilekçelerin teslim edilmesinin ardından konuşan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, çevre dostu bir belediye olduklarını ve mahalleye maden ocağı kurulmasını kabul etmeyeceklerini söyledi.

Vatandaşlara destek için mahalleye gelen CHP heyeti adına konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise Arapgir\'e doğasına, geleceğine, geçmişteki anılarına ve buradaki yaşam geçim kaynaklarına sahip çıkmak için geldiklerini belirterek, \"Geçmişine sahip çıkarak geleceğinin çocuklarına sahip çıkma kararlığı gösteren bu vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada halkın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilememiştir. Ülkenin dört bir yanında bu mücadeleler için il il geziyoruz. Aynı kararlılıkla size geldiklerinde en az 50 milletvekili ile onların karşısında duracağız. Burada herhangi bir siyasi düşünceden olduğumuz için değil, yaşanacak bir Türkiye kurma hedefimizde doğasına, suyuna, geçim kaynaklarına ve her şeyden önce çocuklarının geleceğine sahip çıkan her vatandaşımızın her ilimizin yanında onlarla birlikte olacağız\" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan yardımcısı Veli Ağbaba ise maden ocakları ile doğal yaşamın sekteye uğrayacağından endişe eden vatandaşların talebi üzerine mahalleye geldiklerini hatırlattı ve bundan sonra da yanlarında olacaklarının mesajını verdi.



FOTOĞRAFLI