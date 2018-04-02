Mahalleler Birliği'nden İBB önünde ‘tapu' protestosu

Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) ELLERİNDE tapu tahsis belgesi bulunmasına rağmen uzun yıllardır halen tapularına kavuşamadıklarını belirten ‘Mahalleler Birliği’ üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla protesto eylemi yaptı.

“ÖLMEDEN ÖNCE TAPULARI GÖRELİM”

İstanbul’da 60 mahalle temsilcisinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Mahalleler Birliği üyesi yaklaşık 300 kişilik grup, 2981 sayılı imar affı yasası ile tapu tahsis belgesi aldıklarını ancak aradan geçen uzun yıllara rağmen tapularına kavuşamadıklarını belirterek öğlen saatlerinde Saraçhane\'deki İBB binası önünde bir araya geldi. Grup, “Haklarımızı, mahallemizi, komşuluğumuzu korumak için”, “Yürürlükte olan 2981 sayılı yasaya göre tapu tahsislerimizin tapuya dönüşmesini istiyoruz” pankartları “Ölmeden önce tapuları görelim”, ”Afet bahane rant şahane”, ”6306’yı salma mahallemize dalma” yazılı dövizlerini açtılar. Eylemde sık sık, “Evime dokunma, mahalleme dokunma, yaşamıma dokunma” şeklinde sloganlar atıldı.

“KAPI KAPI DOLAŞTIK”

Sarıyer Mahalleler Birliği olarak iki önerge hazırladıklarını ifade eden Kazım Karabekir Mahallesi Derneği’nin Başkanı Neriman Dülger, “Bu iki önergeyi Sarıyer Belediye Meclisi’ne verdik. Bu iki önergeyi de AK Parti ve CHP meclis üyeleri oy birliği ile geçirdi. Oy birliği ile geçildiğinde ne söyleniyordu? İslah imar planlarının yapılması için Sarıyer Belediyesi ve Belediye Başkanına yetki verdi AK parti ve CHP meclis üyeleri. Sonra mahallelerimizde islah imar planları çalışıldı. Biz halk olarak belediyenin yapamadığını yaptık. Kapı kapı dolaştık. Komşularımızdan evrak topladık. Genelde mahallelerin yüzde 90\'ından evrağımızı toplayarak islah imar planlarımızı yaptık. Bu bizim izin büyük başarıdır. Çünkü mahallemizin yüzde 90\'ına hükmediyoruz ve sözümüzü dinliyorlar, birlikte hareket ediyorlar” diye konuştu.

“ARTIK KARŞILARINDA CAHİL TOPLULUK YOK”

İBB yetkilileriyle görüşemediklerini ifade eden Dülger, “İBB yetkilileriyle görüşmek istiyoruz. Sorunlarımızı dinlesinler, çözsünler artık. Mahkemelerde uğraşmak istemiyoruz. 10 tane mahallemiz şu anda Bölge İdare Mahkemesinde görülüyor. Bunlardan Pınar ve Ferahevler Mahallesi’ni mahkeme kabul etti, İBB’ye geri gönderdi ama İBB avukatları \'yetmedi\' dedi, İstinat Mahkemesine gönderdi. Biz vatandaşız artık karşılarında cahil topluluk yok. Biz hakkımızı alana kadar bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşacağız. Bu yerler bizim namusumuzdur” dedi.

“BU YETKİLİLER BİZİ ŞEHİR PLANCI YAPTILAR”

Okmeydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OKDER) Başkanı Umut Dede ise şöyle konuştu:

“Bu yetkililer bizi şehir plancı yaptılar. Biz hepimiz bir şekilde çalışıyorduk, çalışıyorduk, çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki davalar, kapımıza ecrimisiller geldi. 2981’i üç yıl öteletti arkadaşlar bu mahalleler birliği. Hiçbir yetkili AK Partili, CHP’li, MHP’li, HDP’li belediyelerin hiçbiri görevini yapmamıştır. Üç yıl bitti bugün 31 Mayıs’ta sona erecek olan 2981 sayılı kanun için bugün tekrar Ankara’ya bizi düşürdünüz yollara. Gideceğiz çünkü şunu fark ettik ki, bizim birbirimizden başka şansımız yok. Oy verdiğimiz insanlar oyu aldıktan sonra bizimle ilgilenmiyorlar. Belediye başkanlarına oy veriyoruz. Burada AK Partilisivar, CHP’lisi var, MHP’lisi var, HDP’lisi var hiçbirinin sorunlarıyla ilgilenmiyorsunuz. Umarım İBB yetilileri bizim 6 tane temsilcimizi kabul eder. İstediğimiz çok basit bir şey insani bir şey. Bizi insan olarak kabul edin ve deyin ki ‘ne derdiniz var’ deyin. Bu çok mu arkadaşlar.”

“4 TEMEL BAŞLIKTA GÖRÜŞMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Kabul edilmeleri halinde 6 mahalle temsilcisiyle İBB yetkilileriyle görüşeceklerini ifade eden Dede, “Buradaki sorunlarımızı 4 tane temel başlıkta bir planlama ile ilgili, iki 73 madde ile ilgili, 3 riskli alanlarla ilgili, dört 2981 ile ilgili konularla ilgili görüşmeye çalışacağız.” dedi.

ANKARA’YA YOLA ÇIKACAKLAR

Yapılan konuşmaların ardından belirlenen bazı mahalle temsilcileri İBB yetkilileriyle görüşmek için içeriye alındı. Öte yandan akşam bazı mahallelerden sorunun çözülmesine ilişkin sıkıntı ve taleplerin aktarılması için Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM ‘de bulunan siyasi partilerle görüşmek için Ankara’ya yola çıkılacağı açıklandı.

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