Mahalle sakinlerinden 'Alkollü sürücüler araç kullanmasın' kampanyası

Tarık ARSLAN, (DHA)- BURSA\'da, Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi sakinleri, alkollü sürücünün cipiyle çarpması sonucu, pazarda zeytin satarken yaşamını yitiren zeytinci Bahtınur Bora (58) ile Hatice Bilgin (64) için kaza yerinde toplanıp, dua etti. Benzer kazaların yaşanmaması için imza kampanyası başlatan mahalle sakinleri, \"Alkollü insanların yaptığı kazaya kaza denilemez; bu açıkça bir cinayettir. Bu olayın hiçbir özrü ve affı olamaz\" ifadelerini kullandı.

Kaza, geçen perşembe akşamı, Mudanya ilçesine bağlı Trilye Mahallesi\'nde meydana geldi. Alkol alıp, direksiyon başına geçen Ercan Konuk yönetimindeki 34 EN 4579 plakalı cip, kontrolden çıkıp, sahil kenarında bulunan Köylü Pazarı\'ndaki zeytin dükkanına girdi. Cip, daha sonra pazar yerinin bitişiğindeki jandarma noktasına çarparak, durabildi. Kazada dükkanda zeytin satan Bahtınur Bora ve Hatice Bilgin yaşamını yitirirken, Binnaz Mersin (64) de yaralandı. Kaza sonrası sürücü Ercan Konuk, tutuklandı. Kazada can veren Bora ve Bilgin\'in cenazeleri dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

\'BU AÇIKÇA CİNAYETTİR\'

Tirilye Mahallesi sakinleri, dün akşam kaza yerinde toplanarak sürücüyü protesto etti. Vatandaşlar, yaşamını yitiren Bahtınur Bora ve Hatice Bilgin anısına mum yakıp dua etti, yaralı Binnaz Mersin için şifa diledi. Mahalle sakinleri ayrıca, Bursa Valiliği, Mudanya Kaymakamlığı ve Jandarma Bölük Komutanlığı\'na iletilmek üzere başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Burada bir konuşma yapan Tirilye Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Semiha Öztan, tepkilerini dile getirirken, şunları söyledi:

\"Hiç keyfimiz yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Kaza, \'önceden öngörülemeyen, planlanmamış\' bir olaydır. O nedenle buna kaza demeye dilimiz varmıyor. Çünkü son yıllarda, günlerde en çok konuştuğumuz sorun, konu; araçların, insanların gezdiği bu sahile kadar gelmesi, hatta deniz kenarlarına park etmeleri. Çok söyledik, çok konuştuk, çalıştaylarda çok tartıştık ama olmadı. Anladık ki bu böyle olmayacak. İki canımız sevgili Bahtınur Bora ve sevgili Hatice Bilgin\'i kaybettik. Sevgili Binnaz Mersin ise yaralı. Daha fazla canımız, canlarımız yansın istemiyoruz. Alkol almış şoförlerin, Tirilye içinde araç kullanmalarını istemiyoruz. Aslında hiçbir zaman ve hiçbir yerde alkollü halde araç kullanmalarını istemiyoruz. Alkollü insanların yaptığı kazaya kaza denilemez; bu açıkça bir cinayettir. Bu olayın hiçbir özrü ve affı olamaz.\"



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