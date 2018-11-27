Mahalle rengarenk oldu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK Belediyesi\'nce Öğlebeli Mahallesi\'nde zaman içinde kötüleşen evlerin dış cepheleri boyandı. Mahalle, rengarenk binalarla yeni görünüm kazandı.

Karabük Belediyesi tarafından Öğlebeli Mahallesi\'nde zamanla kötüleşen evlerin dış cepheleri boyanmaya başlandı. Belediye görevlileri, dış cephe boyama çalışmalarını sürdürürken, mahalle, rengarenk görünüme kavuştu. Belediye yetkilileri, boyama çalışmaları tamamlandığında Öğlebeli Mahallesi\'nin rengarenk ve canlı görünüm kazanacağını, Karabük\'ün silüeti haline geleceğini söyledi. Mahalle sakinleri ise yaşadıkları yerin güzel görünüme sahip olduğunu belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.



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