Mahalle kızı Aysun

Filmde Aysel adından bir mahalle kızını canlandıran Kayacı, “Filmde çeyiz düzen, burnunu kapının ucundan çıkarmayan, baskı altında yaşayan, tek isteği hayırlı kısmet bulup evlenmek olan bir mahalle kızını canlandırıyorum. Eli işte gözü oynaşta bir rol. Ama sonuçta, Türk kızıyız genlerimizde var olacak o kadar” dedi.



Aysel karakterini daha başarılı canlandırmak için gözlem yaptığını söyleyen Kayacı, “Ben 17 yaşımdan beri mankenlik yapıyorum ve dünyanın her yerini dolaştım. Yüzü Batı’ya dönük bir insanım. Ama bu kızcağız mahallede doğup büyümüş ev işi yapan bir ev kızı. Çok araştırdım. Yakınlarımda da vardı. Belli bir süre sonra keyif almaya başladım. Uzun etek, terlik çorap çok rahatmış” diye konuştu.



Filmde üç kılığa girerek seyirciyi şaşırtacak olan Ürek, önceki gün Çengelköy’de gerçekleştirilen çekimlerde Hacı Abla olarak kamera karşısına geçti. Ürek, “Kendimi çok garip buluyorum. İki role birden bürünmek çok tuhaf oluyor. Bir Burhan oluyorum, bir hacı abla... Etraftakiler de çok şaşırıyorlar, tanımıyorlar bazen beni ama çok güzel tepkiler alıyorum” dedi.



Erkeği oynamak daha rahat



Filmde erkeği canlandırdığı sahnelerde daha az zorlandığını belirten Ürek, şöyle konuştu: “Bugün hacı abla karakterine büründüm. Paçalı don, göğüslerdeki yün yumağı ve popo kısmındaki destekle çalışmak biraz rahatsızlık verici. Burhan’ı oynamak daha rahat.”

