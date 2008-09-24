Mahalle kızı Aysel

Aysun Kayacı, ‘Şeytanın Pabucu’ adlı filminde tek isteği hayırlı bir kısmet bulup evlenmek olan, bir mahalle kızını canlandırıyor.



Aysun Kayacı'yı şu sıralar film setinde görenler, gözlerine inanamıyor. Uzun basma eteği, soket çorap üstüne giydiği terlikleri ile filmlerde kullanılan abartılı "mahalle kızı" imajının en iyi örneği olup çıktı çünkü... "Şeytanın Pabucu"nda Aysel adlı bir kızı canlandıran manken, "Çeyiz düzen, burnunu kapının ucundan çıkarmayan, baskı altında yaşayan, tek isteği hayırlı kısmet bulup evlenmek olan bir mahalle kızını oynuyorum" diyor.



Uzun etek çok rahatmış



Aysel karakterini iyi canlandırmak için gözlem yaptığını belirten Kayacı, zaman içinde bu rolden keyif almaya başladığını da söyledi.



Ünlü manken, "Ben 17 yaşımdan beri mankenlik yapıyorum ve dünyanın her yerini dolaştım. Yüzüm batıya dönük. Ama Aysel mahallede doğup büyümüş, sadece ev işi yapan bir kızcağız. Rolü çıkarmak için çok araştırdım. Bir süre sonra ise keyif almaya başladım. Uzun etek, terlik-çorap çok rahatmış" dedi.



