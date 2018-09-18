Mahalle halkı tepki gösterdi, sokak büyük araçların geçişine kapatıldı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, büyük tonajlı araçların kestirme olduğu için kullandığı Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki dar sokak, mahalle halkının tepkisi üzerine bu araçların geçişine kapatıldı.

Silopi’de İpekyolu ile çevreyolu arasındaki Cumhuriyet Mahallesi 1174 sokağı geçiş noktası olarak kullanan TIR, kamyon ve büyük tonajlı araçlar, mahalle sakinlerini rahatsız etti. Geçişlerin tehlikeli de olacağı düşüncesi ile Silopi Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Sezer Işık harekete geçti. Işık\'ın talimatı ile araçların kullandıkları yola beton bariyerler konuldu. Beton bariyerleri fark eden araç sürücüleri geri dönmek zorunda kaldı.

Küçük araçların geçiş yapabildiği bariyerlerin bulunduğu sokak ise çocukların oyun alanı haline döndü. Mahalle sakinlerinden Nurşin Kaplan, \"Çocuklarımız büyük araçların geçişinden dolayı dışarı çıkamıyordu. Bakkala bile gidene kadar endişeleniyorduk. Bu yol kapandı artık araçlar gelmiyor. Çocuklarımız caddede oyun oynayabiliyor. Kaymakama çok teşekkür ediyoruz dedi.

Geceleri TIR gürültüsü nedeniyle uyuyamadıklarını anlatan Sabriye Kaplan ise, \"TIR\'lar sürekli gelip geçiyorlardı. Çocuklarımız hiç uyumuyordu. Evimizde doğru düzgün oturamıyorduk. Sürekli tedirgindik. Dışarıya çıkamıyorduk. Evimiz sarsılıyordu. Az kalsın kızım TIR altında kalacaktı. Ondan dolayı çok tedirgindim\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

