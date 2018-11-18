Mahalle bekçisi, dayısını tabancayla öldürdü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karabağlar ilçesinde Vedat Daştan (36), mahalle bekçisi yeğeni tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yeşilyurt Kooperatif Evleri Aile Sağlık Merkezi önünde meydana geldi. Mahalle bekçiliğine yeni başlayan ismi açıklanmayan bir kişi ile dayısı Vedat Daştan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gece bekçisi, beylik tabancasıyla Daştan’a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Daştan, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Daştan, doktorların tü müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gece bekçisi polise teslim olurken, Daştan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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