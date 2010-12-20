'Mahalle baskısı' da taciz sayılır

T24 - TBMM komisyonu, işyerinde psikolojik şiddeti (mobbing) araştırdı. Komisyona bilgi veren uzmanlar, oruç tutana yönelik küçümseme ve cuma namazına gitmeyene yönelik baskının da mobbing olduğunu belirtti. ‘Mobbing’e en çok 30-40 yaş arası kadın ve erkeklerin maruz kaldığı ortaya çıktı. En büyük baskı ise ‘küçümseme ve iğneleme’.

İşyerlerinde psikolojik şiddeti (mobbing) araştıran TBMM komisyonuna katılan uzmanlar, mobbingin daha çok amirlerden geldiğini ortaya koydu.

TBMM Kadın-Erkek Eşitliği Alt Komisyonu’nun, toplantısına katılan Türkiye’de ilk mobbing eğitim merkezinin kurucusu Çağlar Çabuk, “Mobbingin ne sağı ne solu var. Dinle ilgili bir kısmı da yok. Herkesin herkese yapabileceği bir şey” dedi. Çabuk, her tacizin mobbing olmadığını ifade ederek, mobbing için süreklilik, kasıtlılık ve sistematikliğin gerektiğini söyledi.



Baskı hasta ediyor

Çabuk, mobbing yöntemlerini, “izolasyon, hakaret, iğneleme, aşağılama, kapasitesinin üzerinde iş yükleme, iş eksiltme, söylenti yayma, kınama, fiziksel şiddet, cinsel taciz” şeklinde sıraladı. Çabuk, mobbing mağdurlarında hastalık ortaya çıktığını, stres, kendilerini kimliksiz hissetme, özgüven eksikliği yaşadıklarını söyledi.

Çabuk, mobbinge 30-40 yaş aralığında, kadın ve erkek eşit oranda maruz kalındığını kaydetti. Çabuk, mobbingin sadece üst makamdan uygulanmadığını, eşitler arasında da yoğun şekilde olabildiğini belirttti.



En çok amirler yapıyor

Çabuk, 135 kişiyle 2008-2009 arasında yaptıkları araştırmaya göre, bu baskının çalışanlarda yüzde 85 oranında stres yarattığını, mobbingte en fazla yüzde 56 oranıyla küçümseme, eleştiri, iğnelemenin görüldüğünü, bu baskının yüzde 61 oranında amirlerden geldiğini açıkladı. Çabuk, bunu önlemek için işyerlerinde etik kurul oluşturulması, başvuru ve destek birimlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Artık suç sayılıyor

İlk mobbing davası avukatı Ayşe Altıparmak da komisyonda mobbing kavramının, suç olarak da bir çok ülkede yer aldığına dikkati çekti. Altıparmak, Ankara 8. İş Mahkemesinde, yapılanın mobbing ve işçiyi işten uzaklaştırma, tazminat ödememe amaçlı davranışlar olduğu gerekçesiyle 5 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını, bin liralık manevi tazminat kazandıklarını ve işe iade kararı çıktığını belirtti. Altıparmak, bu kararın ardından mobbingin yargıya içtihat olarak girdiğini söyledi.