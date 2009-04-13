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Yaşam

Mahalle baskısı: 1 ölü, 2 yaralı

Eskişehir'de iki grup arasında içki içme konusu yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

13 Nisan 2009 03:00

Eskişehir'de iki grup arasında içki içme konusu yüzünden çıkan kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. 
 
75. Yıl mahallesinde yolda yürüyen İlhan İncekaya (34), arkadaşları Necdet Balık ve Bülent Aldanmaz ile yolda içki içen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen bir grup arasında ''yolda içki içme'' konusu yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu İlhan İncekaya, Necdet Balık ve Bülent Aldanmaz, bıçak ve demir çubuklarla yaralandılar. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan İlhan İncekaya, 112 acil servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

Yaralanan Necdet Balık ile Bülent Aldanmaz, aynı hastanede tedavi altına alındılar.

Jandarma, kavga olayına karıştığı ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları başlattı.

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