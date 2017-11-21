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Mahalellierden üst geçit eylemi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'nda 2 mahalleyi birbirine bağlayan geçidin TCDD tarafından kapatılmasına tepki gösterenler, üst geçit yapılmasını istedi

21 Kasım 2017 21:00

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda 2 mahalleyi birbirine bağlayan geçidin TCDD tarafından kapatılmasına tepki gösterenler, üst geçit yapılmasını istedi.
Adapazarı Maltepe Mahallesi Öner Sokak üzerinde bulunan ve 32 Evler Mahallesi\'ne bağlayan yayaların geçebildiği geçit TCDD tarafından bir süre önce tehlikeli olduğu gerekçesiyle kapatıldı. Daha önce geçit sayesinde diğer mahalleye geçenler, geçit kapatılınca yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı. Adapazarı-Pendik arası yolcu taşıyan Ada Ekspresi\'nin kullandığı tren yolundan bir süredir geçemeyenler, bölgeye üst geçit yapılması için tren yolunda eylem yaptı. Çocuklarını okula götürebilecekleri başka bir geçiş olmadığını ifade eden Aslı Meriç, şöyle dedi:
\"Burayı tehlikeli olduğu için kapattılar. Buraya üstgeçit istiyoruz. Çocuklarımız karşı mahalledeki okula gidiyor. Buradan başka yol yok. Var ama çok uzaktan dolaşmamız gerekiyor. Karşıdaki sağlık ocağını kullanıyoruz, semt pazarını kullanıyoruz, her şeyimiz burada. Bu yol biz bildik bileli burada. Çocuğumuzu okula getirip, götürürken çok zorlanıyoruz.\"
Fatma Sınkar ise, bütün ihtiyaçlarını geçit sayesinde ulaştıkları diğer mahalleden giderdiklerini belirterek, şunları söyledi:
\"Buranın tehlikeli ve yasak olduğunu halk olarak da biliyoruz. Ama bizim sadece istediğimiz, üst geçit. Çoluğumuz, çocuğumuz ve bizim de güvende olmamız için bunu istiyoruz. Üst geçit olsa, insanlar, vatandaşlar okuluna, sağlık ocağına gitmek için kullansınlar. Bizim yaşam kaynağımız karşısı 32 Evler. Biz bu yolu kullanmaya mecburuz. Üst geçit olsun başka isteğimiz yok.\"

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