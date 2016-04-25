Mağrip ülkelerinden Almanya'ya iltica başvuruları düştü



Funke Medya Grubu'nun haberine göre, Mağrip ülkeleri olarak anılan Fas, Cezayir ve Tunus'tan gelen mültecilerin sayısında ciddi azalma oldu. Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) Federal Meclis'e ilettiği bir belgeye dayandırılan haberde, ocak ayında sözkonusu ülkelerden gelen mültecilerin sayısı 3 bin 356 olarak kayıtlara geçerken, bu rakam şubat ayında 599, mart ayında ise 480'e düştü.

'Tartışması dahi yetti'

Alman Anayasası, insanların siyasi takibata, gayrı insani ya da aşağılayıcı cezalandırma ve muameleye tabi tutulmayacağının teminat alındığı ülkeleri güvenli olarak tanımlıyor. Hükümetin hazırladığı bir yasa tasarısı, sözkonusu 3 ülkeye "güvenli kaynak ülke" statüsü verilmesini öngörüyor. BAMF uzmanlarının değerlendirmesinde, "Yasa tasarısının tartışılması dahi yeni iltica başvurularının ciddi şekilde azalmasına yetti" görüşüne yer verildi.

İltica başvurularının kabul ihtimali sıfıra yakın

Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maizière'in açıkladığı rakamlara göre, Mağrip ülkelerinden gelen yaklaşık 26 bin kişi geçen yıl Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu. Faslıların yüzde 2'sinin başvurusu kabul edildi. Cezayirli iltica başvurularında kabul oranı yüzde 1'in dahi altında kaldı. Tunuslu başvuru sahiplerinin hiçbirinin talebi kabul edilmedi.

Uzmanlar yasa tasarısını eleştiriyor

Hükümetin Mağrip ülkelerine yaklaşımı bazı uzmanların eleştirisine yol açıyor. Uluslararası Af Örgütü'nün iltica uzmanı Wiebke Judith, DW'ye daha önce verdiği demeçte, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin "mültecilerin, belli grupların genel siyasi takibata uğratıldığı ülkelere geri gönderilemeyeceğine hükmettiğini" hatırlattı.

'Homoseksüeller takibata uğruyor'

Bu kriterlerin Mağrip ülkelerinde dikkate alınmadığını belirten Wiebke Judith, yasa tasarısında insan hakları ihlallerine hiç ya da yetersiz ölçüde değinildiğini belirterek buna, üç ülkede de homoseksüellerin takibata uğratılmasını örnek gösterdi.