Magnussen, Haas'a imzaya çok yakın

Danimarkalı pilot Kevin Magnussen'in 2017 Formula 1 sezonu için Haas takımı ile bir yıllık anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Magnussen ile Haas arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Danimarkalı pilot için anlaşma hazırlandığı belirtildi.

Autosport'un, kaynaklarından aldığı bilgilere göre Magnussen, Renault'nun bir numaralı pilotu değil.



Magnussen'in geleceğini garanti altına alacak olması, Renault'ya geçmesi muhtemel olan Gutierrez'in şüpheli geleceğine de yeşil ışık yakabilir.

Gutierrez, bu sezon F1'e dönüş yaptığından beri beş kez 11. olmasına rağmen hiçbir yarıştan puan çıkaramadı.