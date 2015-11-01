Magdeburg'da sığınmacılara beyzbol sopalarıyla saldırı

Polisin saldırganların tam sayısının tespit edilemediğini, sayılarının 20-30

arasında olduğunu bildirdi. Saldırganlarının tamamının siyah kıyafetler

giyindiği ve beyzbol sopası taşıdığı kayedidildi. Saldırganlar gece yarısı altı

Suriyeli sığınmacıya saldırdı. Kurbanların sopalarla dövüldüğü belirtildi.

Olaya sivil polislerin müdahale ettiği ancak Suriyeli sığınmacıların yaralandığı

bildirildi. Polis kurbanların vücutlarında ezilme, yüzlerinde ise darp olduğunu,

hastanede tedavi altına alındıklarını duyurdu.

Polis farklı noktalara kaçan saldırganlardan birinin yakalandığını açıkladı. 24

yaşındaki saldırganın polis tarafından tanınan bir isim olduğu belirtildi. Öte

yandan Saksonya'nın Freital kentinde iltica başvurusunda kalanların kaldığı

bir daireye de saldırı düzenlendi. Aşağı Saksonya'nın Sehnde kentinde ise

polis sığınmacıların kaldığı bir binayı kundakladığı gerekçesiyle bir zanlıyı

gözaltına aldı.