Magdeburg'da sığınmacılara beyzbol sopalarıyla saldırı

Polisin saldırganların tam sayısının tespit edilemediğini, sayılarının 20-30
arasında olduğunu bildirdi. Saldırganlarının tamamının siyah kıyafetler
giyindiği ve beyzbol sopası taşıdığı kayedidildi. Saldırganlar gece yarısı altı
Suriyeli sığınmacıya saldırdı. Kurbanların sopalarla dövüldüğü belirtildi.
Olaya sivil polislerin müdahale ettiği ancak Suriyeli sığınmacıların yaralandığı
bildirildi. Polis kurbanların vücutlarında ezilme, yüzlerinde ise darp olduğunu,
hastanede tedavi altına alındıklarını duyurdu.
Polis farklı noktalara kaçan saldırganlardan birinin yakalandığını açıkladı. 24
yaşındaki saldırganın polis tarafından tanınan bir isim olduğu belirtildi. Öte
yandan Saksonya'nın Freital kentinde iltica başvurusunda kalanların kaldığı
bir daireye de saldırı düzenlendi. Aşağı Saksonya'nın Sehnde kentinde ise
polis sığınmacıların kaldığı bir binayı kundakladığı gerekçesiyle bir zanlıyı
gözaltına aldı.