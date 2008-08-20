Magazinin retroseksüelleri

Bakımlı, giyimine dikkat eden, kadına karşı nazik ve saygılı erkek tipini tanımlayan metroseksüellik, yerini yazar Dave Besley'nin "Nasıl gerçek erkek olunur" isimli kitabında da irdelediği daha geçmişe yönelik (retro) bir yaşam biçimine bırakmaya başladı.



Basit bir anlatımla retroseksüellik erkekte daha maço bir yapıyı gerektiriyor. Dış görünüme önem vermemek, kirli sakal bırakmak, estetik duygusu daha az gelişmiş olan, kadına nezaketi daha az uygulayan ancak bir yandan da koruyucu bir yapıya sahip erkek tipidir.



Tamer Karadağlı retroseksüellik hakkında şöyle dedi:

Bence çok geçerli bir ayrım değil. Çünkü erkek duruma göre düşünce geliştirir. Futbol delisi değilim ama her Türk erkeği gibi ilk düşündüğüm karşı cinstir. Yanlış anlaşılmasın ama sanırım retroseksüel erkeğe daha yakınım.



Alişan konuya şu şekilde katıldı:

Seks önceliklerim arasında asla değil; ancak metroseksüel erkekte kendimden fazla bir şey göremedim açıkçası. Bence bilim adamları Türk erkeklerinin beynini araştırsın.



Nihat Doğan'da retroseksüelim dedi:

Furbolu ve kadınları çok seviyorum. Benim beynim retroseksüel erkeğin beyni gibi çalışıyor.

Güne kahve içerek başlayan gruptan değilim. Metroseksüel erkekle uzaktan yakından alakam yok.



