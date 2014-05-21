Magazin gazeteciliği nasıl yapılıyor, nasıl yapmalı?

Başkanlığını Hasan Cemal'in yaptığı Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ün Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi ile işbirliği içinde düzenlediği "Nasıl Yapılıyor-Nasıl Yapmalı" başlıklı gazetecilik atölyeleri "magazin gazeteciliği" ile devam ediyor. Atölye, 22 Mayıs Perşembe günü, saat 14:00'te, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Karaköy'deki binasında yapılacak.

Hazırlığını T24 Yazı İşleri Müdürü Hazal Özvarış'ın yürüttüğü atölyede açılış konuşmasını Doğan Akın yapacak. Atölyede popüler kültür alanındaki uzmanlığıyla bilinen ve pek çok kitap ile makalenin yanı sıra "Yaşasın Meşhuriyet Çağı: Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri" adlı kitabın yazarı Okan Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Tayfun Atay, oyuncu Tuba Ünsal, Kanal D'de yayımlanan Magazin D programının yapımcısı, magazin gazetecisi Cebrail Mungan ve magazin medyasında etik konusunda çalışan, "Eyvah Paparazzi" kitabının yazarı Yrd. Doç. Şebnem Soygüder birer sunum yapacaklar.



Atölyenin ilk konuşmacısı olacak Cebrail Mungan, "magazin gazeteciliği bugün nasıl icra ediliyor, muhabirler hangi şartlarda ve taleplerle çalıştırılıyor, etik hangi noktalarda göz ardı ediliyor" sorularının yanıtlarını verecek.

Tuba Ünsal, "Biz ne karşısındayız, magazin gazetecileri ne karşısında" sorusuna verdiği yanıtı deneyimleri, eleştirileri ve beklentileri ışığında katılımcılarla paylaşacak.

Sosyal antropoloji çalışmalarının yanı sıra Radikal gazetesindeki köşesinde televizyon yazıları kaleme alan ve bir dönem Milliyet gazetesinde Türkiye medyasının ilk "popüler kültür" ekini aynı adla yayımlayan Prof. Tayfun Atay, magazin haberlerine olan ilginin toplumsal nedenleri üzerinde duracak. Atay, toplumsal beklentiyi karşılayacak alternatif gazetecilik imkânlarını da irdeleyecek.

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Şebnem Soygüder, gazetecilik etiğinin arka plana atılmadığı bir magazin haberciliğinin nasıl yapılabileceğini anlatacak.

Atölye, soru/cevap/tartışma bölümünün ardından BAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine yarışma için bir metin-haber konusu önerilmesiyle sona erecek.

Magazin haberciliğine ilişkin gazetecilik atölyesi, öğrencilerin yanı sıra gazetecilerin katılımına da açık. Atölyeye katılmak isteyen gazetecilerin e-mail ile info@platform24.org adresine başvuruda bulunmaları gerekiyor.