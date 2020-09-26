Magazin ansiklopedisi hazırlayan Ertuğrul Özkök'ten "Türkiye'nin enleri" listesi

Pandemi sırasında magazinin önemini anladığını söyleyen ve 'magazin ansiklopedisi' oluşturan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin enleri listesi hazırladı. Listesinde T24 yazarı Tuğrul Eryılmaz'ın 'Düzeyli Magazin' köşesine de yer veren Özkök, 'en renkli ve en eski siyasi magazinci' olarak Müşerref Hekimoğlu'nun ismini verirken; 'en korkulan magazinci' olarak da Çetin Emeç'i söyledi.

Özkök, Tuğrul Eryılmaz'dan da, "T24’deki yazıları ile Tuğrul Eryılmaz. O da evlerden bildirdikleri ile Selim İleri geleneğini bir üst seviyeye taşıdı" diyerek bahsetti.

İşte Özkök'ün 'en'ler listesi:

En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.

En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.

Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.

En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.

Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.

Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi. Magazinde her şeyi o bilirdi. Herkes tüyoları ondan alırdı.

En yenişemediğim magazinci: Kenan Erçetingöz’ün başında olduğu Sabah gazetesinin Şamdan eki... Pazar magazinciliğinde devir açtı.

En yenemediğim magazinci: Banko Posta gazetesinin genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay... Zaten onunla kimse rekabet edemezdi.

En iyi yüksek sosyete magazini: Banko Rıfat Ababay’ın çıkardığı Klips dergisi. Daha sonra Alem.

Beni en üzen magazinci: Hürriyet’in çok güvendiğim eski magazin müdürü rahmetli Orhan Olcay... Önce Hürriyet’ten ayrılıp rakip Star gazetesine geçtiği için. Ama asıl yeniden döndüğünde çok genç yaşta çok erken kaybettiğimiz için.

En erken İzmir’e yerleşen magazinci: Şenay Düdek. Böylece beni yenemeyeceğim bir rakipten kurtardı.

En iç rahatlığı ile çalıştığım magazinci: Hürriyet Magazin Müdürü ve Kelebek editörü Selim Akçin.

En TT magazinci: Ahmet Hakan. Magazini Twitter’dan takip edip çok başarılı biçimde köşesine aktarıyor.

En ‘Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği’ magazinci: Doğan Hızlan... Sanat dünyasında olup biteni saniyesi saniyesine öğrenen, ama bildiği hiçbir dedikoduyu yazmayarak kendine ve çok yakın bir-iki kişiye saklayan sözlü kültür magazincisi.

Takma isimle en çok kişiyi kandıran magazinci: İhsan Yılmaz. Hürriyet’teki Kültürazzi köşesinde yıllarca Selim İleri’ye benzetilen logo altında, “Bu köşeyi Selim İleri yazıyor” diyenleri tiye alarak dalga geçen harika kültür köşesinin gerçek yazarı.

En müseccel magazinci: Ertuğrul Özkök... Durmadan “Ben Magazin Gazetecileri Derneği üyesiyim” diye yazarak basın kartının gerçek adresini gösteren gazeteci.

En hızlı çıkış yapan Cihangir magazincisi: T24’deki yazıları ile Tuğrul Eryılmaz. O da evlerden bildirdikleri ile Selim İleri geleneğini bir üst seviyeye taşıdı.

Cihangir magazininin en Truman Capote’si: Oray Eğin...

Cihangir magazininin en gizli saha müşahidi: Cengiz Çandar. Magazin bilgisinde beni yaya bırakan tek arkadaşım. Magazinde sözlü geleneğin en büyük gurusu.

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