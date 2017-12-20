Mağazalardaki havlu ve keçe hırsızlığı kamerada

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta bir iş merkezi içinde bulunan iki mağazadaki havlu ev keçe hırsızlığı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kent merkezindeki Sirer Caddesi, Sirer İş Merkezi içinde manifaturacı Mustafa Coşkun\'a ait mağazadan bugün havlu çalındı. Aynı iş merkezinde Hayati Tipici\'ye ait mağazadan da geçen hafta 1 top keçe çalındığı belirtildi. Bir hafta içinde gerçekleşen hırsızlık olayları, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, Mustafa Coşkun\'un içeride olduğu sırada mağazaya gelen bir kadının iş yeri önündeki havluları inceledikten sonra montuna saklayıp uzaklaştığı görülüyor. Diğer kayıtta ise Hayati Tipici\'ye ait mağazada müşteriler varken, yüzünü kapatan bir kadının iş yeri önündeki 1 top keçeyi kucaklayarak götürdüğü görülüyor. Polis, görüntüleri inceleyerek hırsızların yakalanması için başlattı.

\'GELİP İSTEMEK ÇALMAKTAN İYİDİR\'

Manifaturacı Mustafa Coşkun, iş merkezinde zaman zaman bu tür olaylar yaşandığını ifade ederek, \"Kameralarımız bunları her zaman görüntülüyor. Gelip isteseler zaten veririz. Çalmak yerine gelip istesinler. Burada 24 saat çekim yapan kameralarımız var. Birkaç gün önce de diğer arkadaşlarda da oldu. Benden havlu aldılar. Diğer arkadaşlardan keçe, etek ve ferace çaldılar. Allah ıslah eylesin. Gelip istemek çalmaktan daha iyidir\" diye konuştu.



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