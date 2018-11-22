T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mağazadan, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kışlık kıyafet

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da bir giyim mağazası, soğuk havaların gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahipleri için ücretsiz kıyafet dağıtmaya başladı

22 Kasım 2018 14:16

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da bir giyim mağazası, soğuk havaların gelmesiyle birlikte ihtiyaç sahipleri için ücretsiz kıyafet dağıtmaya başladı.
Merkez Gülistan Caddesi\'ndeki Nizamettin Sevim\'e ait giyim mağazası, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz kıyafet dağıtıyor. Mağazada, ihtiyaç sahipleri için reyona yerleştirdiği kıyafetleri, yoksul vatandaşların rahatlıkla alabileceğini anlatan Sevim, geçen hafta başlattığı kampanya kapsamında bugüne kadar 150 kadar pantolon ve kazak dağıtığını söyledi. Sevim, \"Havalar soğudu, dar gelirli kardeşlerimiz üşümesin diye kendi çapımızda bir kampanya başlattık. İhtiyaç sahibi olanlar ücretsiz şekilde bir kıyafeti alabiliyor. Kadın ağırlıklı pantolonlar başta olmak üzere kazak ve diğer kıyafetlerden oluşan giysileri mağazanın kapısına bıraktık. İhtiyaç sahipleri çekinmeden istediği kıyafeti alabilir\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Reşat YİĞİZBATMAN DHA BATMANMerkez Gülistan Caddesi Nizamettin SevimMağazadaSevimKadın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24