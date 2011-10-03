Mağazadan giysi çalarken yakalandı, kızını suçladı

T24 - Samsun’da giyim mağazasından 8 kadın elbisesini, güvenlik düğmesini pense ile keserek çaldığı iddiasıyla 32 yaşındaki Gülşah E. ile kızı 13 yaşındaki M.N.E. çalışanlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Sahtecilik suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan ve polise ’Ben değil kızım çaldı’ diye ifade veren anne tutuklandı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, kızı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Olay İlkadım İlçesinde bugün meydana geldi. İddiaya göre Gülşah E. ile kızı M.N.E. İlçenin Kale Mahallesi’nde bulunan bir mağazaya alışveriş yapmak bahanesiyle gelerek reyonları gezmeye başladı. Bu sırada işyeri çalışanlarının yoğunluğundan faydalanan anne ve kız elbise değiştirme kabinine girip deneme bahanesiyle aldıkları 8 kadın giysisinin alarm düğmelerini penseyle keserek giysileri çantaya koydu.

Kabinden çıkan M.N.E., elbiselerden kestikleri güvenlik düğmelerini atacak bir yer bulmak için araştırma yaptığı sırada işyeri çalışanları tarafından annesi ile birlikte yakalandı. Anne- kız, olay yerine çağrılan polislere teslim edildi. M.N.E. yaşının küçük oluşu nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.





’Kızım çaldı’

Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen anne Gülşah E. polise verdiği ifadesinde , "Mağazaya alışveriş yapmak için girdik. Kızım ellerinde elbiselerle yanıma geldi. Daha sonra da işyeri çalışanları bizi yakaladı. Ne olduğunu anlayamadım. Elbiseleri ben değil kızım çaldı" diye ifade verdi. Gülşah E.’nin yapılan soruşturmasında, Samsun 1’inci Ağır ceza Mahkemesi tarafından hakkında sahtecilik suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Polisteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gülşah E. hırsızlık suçundan tutuklanırken, kızı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.