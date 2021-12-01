Mağazada paslı çiviye basıp sakat kalan kadın, 10 milyon dolar tazminat alacak

ABD'de paslı çiviye bastığı için perakende satış mağazası Walmart'a dava açan kadın 10 milyon dolar (133 milyon TL) kazandı.

April Jones, 2015'de Güney Carolina eyaletindeki Florence bölgesinde yer alan bir Walmart mağazasından alışveriş yaparken, yerde duran bir paslı çiviye basarak yaralanmıştı. Jones bunun üzerine birkaç ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı.

Doktorlar paslı çivinin yarattığı enfeksiyon nedeniyle kadının önce sağ ayak parmağından birini, daha sonra da üçünü kesmişti. Fakat enfeksiyonun yayılmasını engelleyemeyen doktorlar, en sonunda Jones'un bacağını dizinin üstünden kesmek durumunda kalmıştı.

Yaşadıkları nedeniyle 6 yıldır tekerlekli sandalye kullanan Jones, bunun üzerine perakende devine tazminat davası açmıştı. Davadan çıkan kararda Walmart'ın kadına 10 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

"Parayı, evimi tekerlekli sandalyeyle daha rahat kullanılabilecek hale getirmek için harcayacağım"

Jones, parayı protez satın almak, tıbbi masraflarını karşılamak ve evini tekerlekli sandalyeyle daha rahat kullanılabilecek hale getirmek için harcayacağını söyledi.

Öte yandan Jones'un avukatlarından Roy Willey, dava sonrasında yaptığı açıklamada karardan memnun olduklarını dile getirdi.

Anastopoulo Avukatlık Bürosu'ndan Willey, "Jüri, Walmart'a eğer Florence bölgesine gelip bizden birini incitirse, bu kişiye göz kulak olunacağına dair bir mesaj gönderdi" dedi.

İki hafta önce de Florida eyaletinde yaşayan Judith Demeritt, Walmart mağazasında bozuk bir dolaptan yere akan süte basıp kayarak yaralanmıştı. Boynundan ve dizinden sakatlanan kadın, açtığı davada 2 milyon doların (yaklaşık 26 milyon TL) üzerinde tazminat kazanmıştı.