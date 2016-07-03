Mağazada "Bomba var" diye bağırdı, müşteriler para ödemeden kaçtı

Türkiye genelinde çok sayıda giyim mağazası bulunan bir firmanın Bursa şubesine gelen kimliği belirsiz kişi, "Bomba var" diye bağırınca mağazadaki müşteriler paniğe kapıldı ve bir bölümü aldıkları giysilerin ücretini ödemeden hızla dışarı kaçtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi’nde bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazanın 5’inci katındaki asansörde bir çocuğun eli asansöre sıkıştı. Çocuğu kurtarmaya çalışanlar ve mağaza müdürü asansörün başına toplandı. Bu sırada mağazanın giriş katındaki kimliği belirsiz bir kişi "Bomba var" diye bağırdı. Paniğe kapılan müşteriler mağazadan kaçmaya başladı. Korkudan kaçmaya başlayan müşterilerden bir bölümü mağazadan aldıkları ürünlerin ücretini ödemeden gitti.

"Aşağıdan biri 'bomba var' diye bağırınca..."

Mağaza müdürü D.K. polis ekiplerine haber verdi. Paniğe sebep olan kimliği belirsiz kişiden şikayetçi olduğunu söyleyen D.K. mağazadaki olayı şöyle anlattı:

"Saat 19.00 sırasında 5’inci katta bir çocuğun eli asansörde sıkıştı. Kalabalık asansörün yanına toplandı. Bu sırada aşağı kattan birisinin ’Bomba var’ diye bağırdığını duyduk. Paniğe kapılan müşteriler aldıkları kıyafetlerin parasını ödemeden kaçtı. ’Bomba var’ diyen kişiden şikayetçiyim ancak ücretini ödemeden giysileri alıp giden müşterilerden şikayetçi değilim."