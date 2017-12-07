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Mağaza açılışı ünlüleri buluşturacak

ANKARA, (DHA) - ANKARA, haftasonu renkli bir açılışa evsahipliği yapacak

07 Aralık 2017 21:22

ANKARA, (DHA) - ANKARA, haftasonu renkli bir açılışa evsahipliği yapacak. \'Kısmetse Olur\' yarışmasının fenomen damat adayı Adnan Kızıltaş\'ın erkek giyim mağazının açılışına hem kendi yarışması, hem de O Ses Türkiye’den yarışmacılar katılacak.
Son yılların en popüler evlilik programlarından Kısmetse Olur\'da Ankara buluşması heyecanı yaşanıyor. Yarışmanın favori damat adaylarından Adnan Kızıltaş Ankara’da ticarete atıldı. Genç yarışmacının Etimesgut’taki MetroMall Alışveriş Merkezi’nde açacağı erkek giyim mağazası ünlüleri buluşturacak.  9 Aralık Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde O Ses Türkiye yarışmasına katılan sürpriz sanatçılar da açılışa renk katacak. Ünlü sanatçılarında sürpriz yaparak  Adnan Kızıltaş’ı yalnız bırakmayacağı açılışta, bayan mankenler de erkek kıyafetleriyle defileye çıkacak. 

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