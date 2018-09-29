Mağaradan villaya

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN merkeze bağlı Çayüstü köyünde yaşadıkları mağaralar Ilısu Barajı altında kalacak olan köylüler için villa tipi ev inşa ediliyor. İlk kez modern bir yapıda yaşamını sürdüreceklerini belirten Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, \"Bu çağda mağara yaşamak zor, bundan sonra mağaralardan kurtulup yeni bir yaşama geçeceğiz. Ben mağara doğdum, mağarada büyüdüm\" dedi.

Merkeze bağlı 300 haneli Çayüstü köyünün Ilısu Barajı altında kalması nedeniyle, mağarada yaşayan köylüler için villa tipi evler inşa ediliyor. Dicle Nehri kenarındaki Çayüstü köyünde bulunan mağarada doğup, büyüyen muhtar Mesut Ekinci, 5 kuşaktan bu yana mağarada yaşadıklarını söyledi.

Köy sakinleri, yıllardır yaşadıkları mağaradan çıkıp, yeni yerleşim yerine taşınma hazırlıklarına başladı. Hala mağarada yaşamını sürdüren köylüler için 51 villa tipi konutun yapımı devam ederken, konut için devlet tarafından köylülere 70 bin lira faizsiz uzun vadeli kredi desteği verildi. Konut projesinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapıldığını anlatan Çayüstü Köyü Muhtarı Mesut Ekinci, \"Mağara yaşamını benimsiyoruz, yazın serin, kışın sıcak. Bu çağda mağarada yaşamak zor, bundan sonra mağaralardan kurtulup yeni bir yaşama geçeceğiz. Ben mağarada doğdum, mağarada büyüdüm. Mağaramızda elektrik, su, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon var. Devlet evler için bize kredi sağladı, evlerin yapımını ise biz yapıyoruz. Sağ olsun, Çevre Şehircilik Müdürü ve personellere teşekkür ediyorum. Bize çok destek oldular. Bu yıl sonuna doğru çoğunu bitireceğiz\" dedi.

\'KONFORLU EVLERE TAŞINACAKLAR\'

Çayüstü köyünde mağaradakiler için inşa edilen konutlarda incelemelerde bulunan Batman Çevre Şehircilik Müdürü Muzaffer Özkan, \"Burası Ilısu Barajı altında kalan yüz yıllardır mağarada yaşayan Çayüstü köyü. Burada iskân çalışması başlattık. İskan çalışmasından sonra 51 müstakil villa tipi evin sahipleri için kuru çektik. Yaklaşık 250 dönem arazi üzerine 51 konut yapılıyor. Köylüler için villa tipi evler inşa ediliyor. Mağarada yaşayan köylüler, daha modern konutlara kavuşuyor. Konutların bu yıl sonuna kadar büyük bir kısmı bitiyor. Köyün içerisinde mezarlık, park, sosyal donatılar okul, yeşil alan, sağlık ocağı ve ana yollarla modern bir köy olacak. Daha önce çok kötü koşullarda yaşayan vatandaşlarımız, şimdi ise çok daha modern ve konforlu yapılara inşallah kavuşacaklardır\" diye konuştu.

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