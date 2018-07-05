Mağarada yaşam savaşı sürüyor; donanmadan iki asker çocuklar kurtarılana kadar onlarla kalacak

Tayland’da gezmek için girdikleri mağarada mahsur kaldıktan 9 gün sonra bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin yeni görüntüleri yayımlandı. Donanmadan iki asker bundan sonra mağaradan çıkarılana kadar çocuklarla birlikte kalacak.

Tayland’da gezi için gittikleri mağarada kaybolduktan 9 gün sonra bulunan 12 çocuk ve antrenörlerinin yeni görüntüleri yayımlandı. Tıbbi yardım ve gıda götürülen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve gülümsedikleri görülüyor. Tayland ordusunun yayımladığı videoda görevliler çocuklara vücut ısılarının düşmemesi için battaniye dağıtıyor. Çocukların sığındığı noktadaki kayaya çocukların oynadığı futbol takımının ve Tayland Donanması’nın kurtarma ekibinin isimleri kazınmış. Donanmadan iki asker bundan sonra mağaradan çıkarılana kadar çocuklarla birlikte kalacak. Ancak mağaranın yüksek bir bölgesine sığınmış halde bulunan çocukların kurtarılması aylar alabilir.