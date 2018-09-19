Mağarada, teröristlere ait 200 CD ele geçti

SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı bölgesinde terör örgütü PKK\'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir mağarada 200 CD ele geçirildi.

​Pervari ilçesinde, jandarmanın güvenlik korucularıyla birlikte, Herekol Dağı bölgesinde PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlendiği operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde bir mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramalarda, kullanılmaz hale gelmiş birçok yaşam malzemesi, yaklaşık 200 CD, 1 not defteri, 1 boş Kaleşnikof şarjörü, çeşitli ebat ve miktarlarda pil ile sıhhiye malzemesi ele geçirildi. CD, not defteri ve şarjör incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi.

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