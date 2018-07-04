Mağarada mahsur kalan çocukların yeni görüntüleri yayınlandı

Tayland'da gezi için gittikleri mağarada kaybolduktan 9 gün sonra bulunan 12 çocuk ve antrenörlerinin yeni görüntüleri yayınlandı.

Tıbbi yardım ve gıda götürülen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu ve gülümsedikleri görülüyor. Tayland ordusunun yayınladığı videoda görevliler çocuklara vücut ısılarının düşmemesi için battaniye dağıtıyor.

Çocukların sığındığı noktadaki kayaya çocukların oynadığı futbol takımının ve Tayland Donanması'nın kurtarma ekibinin isimleri kazınmış.

Donanmadan iki asker bundan sonra mağaradan çıkarılana kadar çocuklarla birlikte kalacak. Ancak mağaranın yüksek bir bölgesine sığınmış halde bulunan çocukların kurtarılması aylar alabilir.

Mağaradan çıkmaları için kolay bir yöntem bulunmayan çocukların ya dalış öğrenmeleri ya da 4 ay daha mağarada kalmaları gerekecek.

Uzman dalgıçlar, ülkenin kuzeyindeki Tham Luang mağarasına girmelerinden 9 gün sonra yoğun yağış ve artan su seviyesi nedeniyle mahsur kalan çocuklar ve antrenöre Pazartesi günü ulaştı.

Yoğun yağışların mağaradaki su seviyesini artırabileceği ve sığındıkları hava boşluğunu tehdit edebileceği söyleniyor. Bu riski azaltabilmek için su pompalarla boşaltılmaya çalışılıyor.

Profesyonel dalgıçlar, kazazedelere ulaşabilmek için zorlu koşullarla mücadele etmek zorunda kalmıştı.

Çocuklar ve antrenörün aileleriyle konuşabilmesi için bir telefon hattı da kuruluyor.

Gruptakilerin birçoğunun yüzme bilmediğine inanılıyor. Bu durumun, zaten zor olan tahliyeyi daha da güçleştirebileceği söyleniyor.

Çocuklar nasıl kurtuldu?

Çocuklar Pazartesi gecesi arama kurtarma çalışmalarına katılan iki İngiliz dalgıç tarafından bulundu.

Çocukların ilk görüntüleri, Tayland Deniz Kuvvetleri'nin özel bir biriminin Facebook sayfasında yayımlandı.

Dalgıçların fenerlerinin ışığı sayesinde görülebilen çocukların, suyun yanındaki bir kaya üzerinde oturdukları görülüyor. Çocukların, hepsinin orada bulunduğu ve aç olduklarını söyledikleri duyuluyor.

Tayland'da kamuoyunun gündemi günlerdir çocukların aranmasıydı. Çocukların hem nerede oldukları hem de hayatta olup olmadıkları belirlenememişti.