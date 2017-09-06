Magandanın felç ettiği Eylem için yürek burkan mesaj

Ramazan ÇELİK/ KIRIKHAN(Hatay), (DHA)-HATAY\'ın Kırıkhan İlçesi\'nde geçen 11 Ağustos\'ta bir düğünde maganda kurşunuyla felç kalan 14 yaşındaki Eylem Ateş\'le ilgili sosyal medyada paylaşım yapan Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, yaşadıkları duygu yüklü anları anlattı.

Hastaneye ziyarete gittiklerinde Eylem\'in \'Beni koruyamadınız\' dediğini ve bu konuda haklı olduğunu belirten Kaymakam Mustafa Erkayıran, bu sözün altında ezildiklerini, mahcup olduklarını ancak bu olaydan ders çıkarıp ilçedeki düğünlerde havaya ateş açılmasını engellemek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yapılan çalışmalarla ilçede bir gelenek haline gelen havaya ateş açılması olayını yüzde 80 oranında engellediklerini kaydeden Kaymakam Erkayıran sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları anlattı:

\"Adı Eylem, 14 yaşındaydı... Öğretmen olmak istiyordu ama gittiği düğünde bir maganda kurşunu onu yatağa bağladı. Hastaneye ziyarete gittiğimizde \"Beni koruyamadınız\" dedi. Haklıydı, mahcup olduk, suçlandık. Kullandığı sözcüğün ağırlığı altında ezildik. Kimimiz başını önüne eğdi, kimimiz dudaklarını ısırdı, kimimiz ise gözlerindeki nemi göstermemek için odadan dışarı çıktı. İlçenin yetkili ve etkili insanları olarak üzerimize ağır bir sorumluluk yüklemişti. Bu ilkel geleneği sonlandırmalıydık. Yasalar ve yönetmelikler elbette vardı, güvenlik güçlerinin aldığı önleyici tedbirler elbette vardı ama yüzyıllardan beri süregelen bu çağdışı geleneğin bitmesi için \'toplumsal uzlaşıya\' ihtiyaç vardı. Olaydan hemen sonra ilçemizin belirli ailelerinden Elitaş\'ların düğünü vardı ve hep birlikte gittik. Düğün sahibi silah sıkılmaması yönünde afiş hazırlamış ve hiç silah sıkılmamıştı. Memnun olduk. Şu anda ilçemizde silah sıkma geleneği yüzde 80 çözüldü.\"

Paylaşımının sonunda Eylem\'e bir mesaj veren Erkayıran, \"Eylem!.. Sana karşı sorumluluklarımızı yerine getiremedik ama umuyoruz ki senin başına gelen olan olay herkese ders olur ve artık bu anlamsız yetenek son bulur. Bu toplumsal uzlaşmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

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