Magandalığın katmerlisi!

Manisa'da siyah bir araçtakiler, trafikte çarpışma tehlikesi yaşadığı kamyoneti takip etmeye başladı. Sürücü durmayınca silahlarını ateşledi. Kamyonet sürücüsü ağır yaralı





Trafikte yaşanan tartışma kanlı bitti. Siyah lüks bir otomobilde bulunan saldırganlar, çarpışma tehlikesi atlattıkları kamyoneti ısrarla takip edip durdurmak istedi. Kamyonet durmayınca otomobilden tabancayla ateş açıldı. Mermilerden biri kamyonette bulunan 55 yaşındaki İbrahim Gür’ün ensesine isabet etti. Gür ağır yaralanırken, polis saldırganları arıyor.



Olay, saat 07.20 sıralarında Manisa’nın en işlek yerlerinden Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. Manavlık yapan 48 yaşındaki Şevki Meteler’in kullandığı 45 FZ 267 plakalı kamyonet ile İzmir yönünden gelen siyah lüks bir otomobil kavşakta çarpışma tehlikesi atlattı. İddiaya göre, olay sonrası öfkelenen otomobil sürüsü ve beraberindekiler, kamyonetin peşine düştü, yaklaşık 150- 200 metre boyunca kovalamaca yaşandı.



Önlerine direksiyonu kırmalarına rağmen kamyonetin durmaması üzerine, saldırganların bulunduğu otomobilden tabancayla birkaç el ateş açıldı. Plakası tespit edilemeyen siyah otomobildeki saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken, mermilerden birinin kamyonette bulunan gece bekçisi İbrahim Gür’ün ensesine isabet ettiği anlaşıldı. Ağır yaralanan Gür, çağrılan ambulansa önce Merkez Efendi, ardından Manisa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ameliyata edilen Gün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Manisa polisi ise iki ya da üç kişi oldukları tahmin edilen magandaların peşine düştü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü ve çevrede olaya tanık olan diğer kişilerin ifadelerine başvuruldu, civar işyerlerindeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.







