Magandaların trafiği birbirine kattığı anlar kamerada

Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da trafikte drift ve makas atan sürücülerin yaşattığı tehlikeli anlar kameralara yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi\'nde 16 SNG 57 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken direksiyonu sağa sola kırarak, yanındaki araçların sürücülerine zor anlar yaşattı. Otomobil sürücüsü ardından da el freni çekerek drift attı. Yaklaşık 1,5 kilometre trafikte tehlike yaratarak seyreden sürücü, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi\'nde yine drift attığı sırada çevredekilerin tepkisi üzerine hızla uzaklaştı.

Merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir Karayolu\'nda da iki aracın sürücüsü birbirleriyle yarışırken makas attı. Trafik magandaların yaşattığı tehlike dolu anlar kameralara yansıdı.



FOTOĞRAFLI