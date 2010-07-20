Magandalar yine can aldı

T24- Ayaskent beldesi Ferizleraltı mevkisinde yoldan geçen bir aracın içindeki, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler av tüfeğiyle yol kenarındaki yön tabelalarına ateş açtı.



Bu sırada tabelaların yakınında tarla sulayan 14 yaşındaki İbrahim Koç ve aynı yaştaki İbrahim Ak vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.



Bitişik tarlayı sulayan ve sesler üzerine olay yerine gelen Hasan Hüseyin Yılmaz, yaralı çocukları Bergama Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Koç’un sırtına 19, Ak’ın ise vücudunun değişik yerlerinde 7 saçma isabet ettiği belirlendi.



Jandarma ekipleri, olay yerinde 4 adet patlamış, 2 de patlamamış fişek buldu. Zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.