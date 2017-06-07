Magandalar, gazeteciye saldırdı!

Mersin'de iki kişi, bir gazeteciyi önce araçlarıyla sıkıştırarak taciz etti daha sonra tepki göstermesi üzerine yerde sürükleyerek tartakladı.

Olay, Merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Camişerif Mahallesi'ndeki Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir gazetenin sahibi Neslihan Yalçın, aracıyla iş yerinin olduğu sokağa girmek istedi. Bu sırada Yalçın'ın aracını bir otomobil sıkıştırdı.

İddiaya göre korna çalarak tepki gösteren Yalçın'a araçta bulunan 2 kişi önce el hareketi yaptı daha sonra küfür etti.

Yalçın, aracını park ettiği sırada yanına gelen trafik magandaları gazeteciyi bu sefer araçtan çıkarıp yere düşürdü. Bir süre yerde sürüklenen Yalçın'ın yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Karşı yoldan tesadüfen geçmekte olan polis ekipleri olaya müdahale ederek saldırganları gözaltına aldı. Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neslihan Yalçın'a 2 gün iş göremez raporu verildi.

Şikayetçi oldu

Vücudunda ezilmeler ve liflerde kopmalar olduğu belirlenen Yalçın, polis merkezine giderek 2 trafik magandasından şikayetçi oldu. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Yalçın, yaşadıklarının vahşet olduğunu belirterek, "Bu insanların kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bir kadın olarak bu şehirde rahat edemiyorsam, hiçbir şey yokken bunu bana yapanlar başka neler yapar çok merak ediyorum. Bunlar tüm Türkiye'ye ibret olsun. Gerekirse ehliyetleri elinden alınsın. Trafikten men edilsinler. Eğer sağlık problemleri varsa bunlar kontrol altına alınsınlar. Bu trafik magandası filan değil ciddi anlamda eşkıyalık. Gerçekten bu kişilerle ilgili önlemler alınmalı" diye konuştu.

Gözaltına alınan 2 trafik magandası kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da saldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.