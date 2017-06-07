T24 LogoT24 Logo
Medya

Magandalar, gazeteciye saldırdı!

Gözaltına alınan magandalar, kendilerini görüntülemeye çalışan gazetecilere de saldırdı

07 Haziran 2017 22:47

Mersin'de iki kişi, bir gazeteciyi önce araçlarıyla sıkıştırarak taciz etti daha sonra tepki göstermesi üzerine yerde sürükleyerek tartakladı. 

Olay, Merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Camişerif Mahallesi'ndeki Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Yerel bir gazetenin sahibi Neslihan Yalçın, aracıyla iş yerinin olduğu sokağa girmek istedi. Bu sırada Yalçın'ın aracını bir otomobil sıkıştırdı.

İddiaya göre korna çalarak tepki gösteren Yalçın'a araçta bulunan 2 kişi önce el hareketi yaptı daha sonra küfür etti.

Yalçın, aracını park ettiği sırada yanına gelen trafik magandaları gazeteciyi bu sefer araçtan çıkarıp yere düşürdü. Bir süre yerde sürüklenen Yalçın'ın yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu. Karşı yoldan tesadüfen geçmekte olan polis ekipleri olaya müdahale ederek saldırganları gözaltına aldı. Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neslihan Yalçın'a 2 gün iş göremez raporu verildi. 

Şikayetçi oldu

Vücudunda ezilmeler ve liflerde kopmalar olduğu belirlenen Yalçın, polis merkezine giderek 2 trafik magandasından şikayetçi oldu. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Yalçın, yaşadıklarının vahşet olduğunu belirterek, "Bu insanların kesinlikle dışarı çıkmamaları gerekiyor. Bir kadın olarak bu şehirde rahat edemiyorsam, hiçbir şey yokken bunu bana yapanlar başka neler yapar çok merak ediyorum. Bunlar tüm Türkiye'ye ibret olsun. Gerekirse ehliyetleri elinden alınsın. Trafikten men edilsinler. Eğer sağlık problemleri varsa bunlar kontrol altına alınsınlar. Bu trafik magandası filan değil ciddi anlamda eşkıyalık. Gerçekten bu kişilerle ilgili önlemler alınmalı" diye konuştu. 

Gözaltına alınan 2 trafik magandası kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da saldırdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

ETİKETLER

gazetecineslihan yalçınmagandasaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24