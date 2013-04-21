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Yaşam

Maganda yaraladı, trafik canavarı öldürdü!

Balıkesir’de bir meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan ambulansta bulunan ilkokul öğretmeni Erkan Karameşe hayatını kaybetti

21 Nisan 2013 11:46

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde asker uğurlaması sırasında rastgele sıkılan kurşunla vurulan ilkokul öğretmeni Erkan Karameşe'yi taşıyan ambulans, kamyonla çarpıştı. Kazada Karameşe hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Biga'daki bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yapılan Erkan Karameşe, Sındırgı ilçesine bağlı Çayır köyündeki bir yakının asker uğurlamasına katıldı.

Karameşe'nin yakını uzman çavuş A.K., bir ara beylik tabancasını çıkarıp, havaya ateş açmaya başladı.

Bu sırada seken kurşunlardan biri Karameşe'nin göğsüne isabet etti.

Bigadiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karameşe'nin yapılan ilk müdahalesinin ardından Balıkesir'e sevkedilmesine karar verildi.

Acil tıp teknisyeni Tuğba Özlen'in kullandığı ambulans, Bigadiç Cevizli mevkiinde bir kamyon ile çarpıştı.

Kazada ambulansı kullanan Tuğba Özlen, bir doktor, iki hemşire ve Erkan öğretmenin eşi Zühal Karameşe ile kamyon sürücüsü Enes Deniz yaralanırken; Erkan Karameşe hayatını kaybetti.

Karameşe'nin rastgele kurşunla mı yoksa kaza nedeniyle mi öldüğü otopsi sonucu belli olacak.

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