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Maganda kurşunuyla ölen çocuğun ailesi ile şüphelinin ailesi barıştırıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da evlerinin damında komşusunun düğününü izlerken açılan ateş sonucu can veren 12 yaşındaki Zeliha Gül'ün ailesi ile olayın faili 27 yaşındaki Mehmet Gezergül'ün ailesi barıştırıldı

02 Aralık 2017 19:28

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA\'da evlerinin damında komşusunun düğününü izlerken açılan ateş sonucu can veren 12 yaşındaki Zeliha Gül\'ün ailesi ile olayın faili 27 yaşındaki Mehmet Gezergül\'ün ailesi barıştırıldı.
Hacıbayram Mahallesi\'nde geçen 23 Ekim\'de, Zeliha Gül, sokaktan geçen düğün konvoyunu izlemek için evlerinin damına çıktı. Araçla getirilen gelinin indirilişi sırasında Mehmet Gezergül, tabancayla peş peşe ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Zehra yaşamını yitirdi. Acı olayın ardından, Zehra Gül\'ün ailesi ile tutuklanan Mehmet Gezergül\'ün ailesi arasında başlayan husumetin kan davasına dönüşmemesi için kanaat önderleri girişimde bulundu. Kanaat önderlerinin görüştüğü ailelerin barışmaya ikna olması üzerine bugün yemek verildi.
Bir restoranda verilen barış yemeğine, Hüda- Par (Hür-Dava Partisi) İl Başkanı Lokman Yalçın, iş adamları Abdurahman Yaşar, Hakim Karadaş, Ahmet Altun, mahalle muhtarı İbrahim Akdemir, kanaat önderleri ile iki aile üyeleri katıldı. Konuşmalardan sonra tokalaşıp sarılan aile bireyleri, duanın ardından birlikte karşılıklı yemek yedi.

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