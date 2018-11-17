Maganda kurşunuyla felç kalan Eylem, geleceğe umutla bakıyor

Ferhat DERVİŞOĞLU- Vasi KÖSE/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ilçesinde geçen yıl ailesi ile gittiği yakınının düğününde maganda kurşunu ile sağ bacağından yaralanıp, felç kalan Eylem Ateş (15) her şeye rağmen hayata umutla baktığını söyledi. Eğitimini eve gelen öğretmenlerinden alan, ayrıca gitar kursuna giden Ateş, \"Bir bacağımın olmaması, benim için hiç problem değil. Okuyor, tüm aktiviteleri kendim yapabiliyorum\" dedi.

​Kırıkhan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 2\'nci sınıf öğrencisi Eylem Ateş, geçen yıl Ağustos ayında, ailesiyle birlikte ilçede bir yakınının düğününe gitti. Ateş, düğünde bir magandanın silahından çıkan kurşunla sağ bacağından yaralandı. Sonrasında kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Sinir sistemlerinin zarar görmesi nedeniyle bacağını kullanamayan Ateş, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Eylem Ateş, her şeye rağmen hayata gülümsemek ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcıyor. Başına gelen olayın çok kötü olduğunu belirten Ateş, bunun kendisini asla yıldırmayacağını söyledi.

Eğitimine eve gelen öğretmenleri sayesinde devam ettiğini, boş zamanlarında da moral bulmak için gitar kursuna gittiğini belirten Eylem Ateş, \"Hayata tutunup zamanımı iyi geçiriyorum. Bir bacağımın olmaması, benim için hiç problem değil. Okuyor, tüm aktiviteleri kendim yapabiliyorum. Kendimi diğer insanlardan eksik hissetmiyorum. Hatta daha fazlası olduğunu da hissediyorum, mutluyum, keşke olmasaydı ama oldu. Bana destek olan ve beni kendi evlatları olarak gören öğretmenlerime, herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'EĞLENCE YERLERİ SİLAH SIKMA ALANI DEĞİLDİR\'

O gün yaşadığı olayı anlatan Eylem, düğünlerin, eğlence mekanlarının silah sıkma yeri olmadığını belirterek şöyle dedi:

\"Ailemle yakınımızın düğününe gittim. Çok silah sıkılıyordu, korkuyordum. 5 dakika kalmadan bana kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırıldım ve ameliyata alındım. Girdiği gibi çıkan kurşun belimi, omurgamı, sinirlerimi zedeledi. Ekim ayında belimden ameliyat edildim. Ekim ayından bu yana da fizik tedavi görüyorum. Düğünlerde silah sıkılmamalı, silah bir eğlence aracı değildir. Araştırma yapılsın. Silah ancak savaşta, cephede sıkılmalı, düğünler veya eğlence mekânlarında silah sıkılmamalı, lütfen kimse silah sıkmasın.\"

\'İKİ BACAĞIM DA KIZIMIN OLSUN\'

Kızının yanından ayrılmayan, eğitiminden, gitar kursuna gidip gelmesi, her şeyi ile yakından ilgilenen Nebiye Ateş ise anneye bağımlı yaşamanın zor olduğunu belirterek, \"İki bacağım da kızımın olsun. Eğlencelerde kurşunlar atılmasın. Eğlencelerde felaket, ölüm olmasın, İnsanların hayatı karartılmasın. Sandalyeye bağlı insanlar olmasın. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Kızımın hayatı karardı. Düğünlere de gidemiyor, özgürlüğünü, çocukluğunu, gençliğini elinden aldılar. Anneye bağımla yaşamak kolay değil. Arkadaşları okulda kendisi evde.\"

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