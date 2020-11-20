Maganda kurşunuyla bir gözünü kaybedenşarkıcı Şahan Dinç: Çok acı çekiyorum

Şişli’de evinin penceresinden bakarken, maganda kurşunuyla bir gözünü kaybeden müzisyen ve şarkıcı Şahan Dinç, “Çok acı çekiyorum” dedi.

Hürriyet’e konuşan Dinç, “Evdeydim, şarkı yapıyordum bilgisayarda. Dışarıdaki kavga seslerini, kulaklığa rağmen duyunca camı açıp bakayım derken silahlar ateşlenmeye başladı. En fazla 1 dakika bakmışımdır. Silahlar patladı. Kafamdan vurulduğumu anladım. Çok acı çekiyorum” dedi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, aralarında alacak verecek meselesi bulunan E.G. (21) ve R.K. (20) ile Ş.U. (36) ve A.A.’nın (49) aynı sokakta karşılaştıklarını, tartışmanın ardından birbirlerine karşılıklı silahla ateş etmeleri sonucunda müzisyen Dinç’in yaralandığını belirledi. Şüphelilerden E.G., R.K. ve Ş.U. tutuklandı.