Maganda kurşununun isabet ettiği 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kars'ta karşı binadan bir kişinin rastgele ateş açması sonucu kurşun isabet eden çocuk, hayatını kaybetti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi'nde dün gece alkol aldığı ileri sürülen 65 yaşındaki İ.B, evinin balkonundan silahla çevreye rastgele ateş etti.

Kurşunlardan biri karşı binada oturan 11 yaşındaki Emrah Altunbey'e isabet etti. Sesler üzerine odaya giden ailesi, çocuğu yaralı görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. (İHA)