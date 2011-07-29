Maganda kurşununa 36 yıl verildi

T24 - İzmir’de 8 yıl önce 2.5 yaşındaki Alistair’in öldüğü maganda kurşununu sıkan katilin çarptırıldığı 36 yıl rekor hapis cezasını Yargıtay da onadı. Davanın peşini bırakmayan avukat dede Tuncer Eşsizhan, “Bu cezanın en sevindirici yönü maganda kurşunlarıyla gelen ölümlerin artık kasten adam öldürme olarak yorumlanması" dedi.



Vatan gazetesinin haberine göre; Türk anne Özlem ile İskoç baba David Grimason’un 2.5 yaşındaki oğulları Alistair, tatil için geldikleri Foça’da bir çay bahçesinde bebek arabasında otururken, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmadan seken kurşunla hayatını kaybetmişti. 7 Temmuz 2003 yılında meydana gelen olayda kurşunun onun silahından çıktığı tespit edilen Daimi Akyüz yakalanarak tutuklandı. Akyüz, 6 yıl önce 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı, dosyası ise Yargıtay’a gitti. Ve önceki gün beklenen onama geldi.

Taksir değil, olası kast



Böylece bir maganda kurşununu sıkan bir zanlı ilk kez, ‘taksirle adam öldürmek’ten değil, ‘olası kast altında adam öldürmekten’ mahkum oldu ve 36 yıl gibi rekor bir cezaya çarptırıldı. Bu cezadaki en büyük başarı ise kuşkusuz küçük çocuğun hukukçu dedesi Tuncer Eşsizhan’a ait. 8 yıl boyunca davanın peşini bırakmayan, olayı yılmadan kamuoyuna duyuran Dede Eşsizhan, zaferini şu sözlerle anlattı: “Bu cezanın en sevindirici yönü maganda kurşunlarıyla gelen ölümlerin artık kasten adam öldürme olarak yorumlanması. Bu sonuç suçu günahı olmayan insanların boş yere silahlardan çıkan kurşunlara kurban gitmesine verilecek cezaların üst sınırdan olacağının göstergesi.”

En fazla 6 yıl yiyebilirdi



“Alistair’in ölümü Türkiye’de bireysel silahlanmanın geldiği noktayı gösteriyor. Milyonlarca insanın belinde, torpidosunda yani yanı başında silah var. Eğitilmemiş ve öfkesine hakim olamamış bir toplumuz. Böyle olunca da ölümler kaçınılmaz oluyor. Bu tablonun önüne de ancak böyle ağır caydırıcı cezalarla geçilir. Alistair bunun bir örneği olsun istedim ve oldu. Bugüne kadar benzeri olaylarda taksirle ya da kazayla ölüme sebep olmaktan suçlular ceza alıyordu. Aldıkları bu ceza da en fazla 5 ya da 6 yıldı. Biz en başından beri ‘Alistair kasten öldürüldü’ dedik ve en ağır cezayı istedik.”



