Maganda kurşunu ile yaralanan kadın öldü

Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde evinin balkonunda otururken maganda kurşunu ile başından vurulan 68 yaşındaki Fatma Kutal tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 27 Ağustos tarihinde Başiskele Servetiyecami Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinin balkonunda oturan Fatma Kutal, bir magandanın tabancasından çıkan kurşunla başından vuruldu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Fatma Kutal tedavi altına alındı. Jandarma olayın ardından bölgede araştırma başlatarak havaya rastgele ateş ettiği belirlenen 44 yaşındaki Murat Turan\'ı gözaltına alırken, olayda kullandığı tabancayı da ele geçirdi.

Akrabası olan Fatma Kutal\'ı ziyarete geldiği, daha sonra dışarıda havaya ateş ettiği belirlenen Murat Kutal tutuklandı. Seka Devlet Hastanesi\'nde 10 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören Fatma Kutal yaşamını yitirdi. 5 çocuk annesi Fatma Kutal, yarın Servetiyecami Mahallesi Merkez Camisi\'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI