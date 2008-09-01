Maganda kurşunu can aldı

Kilis'in Polateli ilçesinde bir düğünde, pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu, 17 yaşında bir genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yılanca köyü, Karapınar mezraasında yapılan düğünde, pompalı tüfeklerle havaya ateş açıldı. Düğüne misafir olarak gelen 17 yaşındaki Hatice Bulut, saçmalarla göğsünden ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Bulut, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma Hastanesine sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şahinbey Araştırma Hastanesine getirilen Hatice Bulut, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, düğün yerine yakın bölgede A.A'ya ait evin bahçesinde 1 adet otomatik av tüfeği, 12 adet boş tabanca mermisi, 5 adet boş av tüfeği kartuşu ve 2 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili gözaltına aldıkları A.A. ve Y.A'yı adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.A ve Y.A, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

