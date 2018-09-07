Maganda kardeşinin silahıyla ölen gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de, kız kardeşinin düğününde erkek kardeşinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Hasan Koyun\'un (30) vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 31 Ağustos Cuma günü, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi\'nde meydana geldi. Yapılan sokak düğününde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun\'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Koyun\'a isabet ettiği kurşunun, kardeşi Ramazan Koyun\'un (28) silahından çıktığı saptadı. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VURULMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hasan Koyun\'un vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Hasan Koyun düğünde oynarken, kardeşi Ramazan Koyun elinde tabancayla havaya ateş etmeye başlıyor. Bu sırada kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Koyun, yere düşüyor.

FOTOĞRAFLI