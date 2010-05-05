'Magan kurşunu' 2 çocuğu yaraladı

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D-100 kara yolu Fatih mahallesi Cumayeri sapağı mevkisindeki belediye parkında oynayan 9 yaşlarında oldukları öğrenilen Emin Karadeniz ve Samet Duru, Trabzonspor'un galibiyeti sonrası sevinç turu atan plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kırmızı renkli bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Emin Karadeniz'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Hastaneye gelen çocukların yakınları sinir krizleri geçirdi.