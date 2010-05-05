T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Magan kurşunu' 2 çocuğu yaraladı

Düzce'de Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması son sevinç turu atan otomobilden açılan ateşle 2 çocuk yaralandı.

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından sevinç turu atan bir otomobilden açılan ateş sonucu 2 çocuk yaralandı.


D-100 kara yolu Fatih mahallesi Cumayeri sapağı mevkisindeki belediye parkında oynayan 9 yaşlarında oldukları öğrenilen Emin Karadeniz ve Samet Duru, Trabzonspor'un galibiyeti sonrası sevinç turu atan plakası ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen kırmızı renkli bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı.


Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Emin Karadeniz'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Hastaneye gelen çocukların yakınları sinir krizleri geçirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24