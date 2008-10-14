Mafyayı yazdı, hedef oldu

Mafya’yı oynayan aktör mafya çıktı

Napoli Mafyayla Mücadele Savcılığının, suikast hazırlığı konusunda polis yetkililerinden gelen bilgi üzerine harekete geçtiği bildirildi. Saviano'ya suikast hazırlığı yönündeki bilginin, Milano polisine pişmanlık yasasından yararlanmış bir mafya itirafçısı tarafından iletildiği öğrenildi.Mafyayla Mücadele Savcılığının başlattığı tahkikatın, yazar Saviano'ya mafya tarafından yapılan muhtelif tehditlerin incelendiği dosya kapsamında yürütüleceği de duyuruldu.Yazar Saviano, bölgedeki mafyanın faaliyetlerini ve "kirli çamaşırlarını" ifşa ettiği "Gomorra" adlı yapıtını yayımladığı günden bu yana mafyadan sürekli tehdit alıyor.Başka dillere de çevrilen "Gomorra" adlı eser, İtalya'da çok satan kitaplar listesinde yer alıyor. Yönetmen Matteo Garrone tarafından filmi de çekilen "Gomorra"nın, Cannes Film Festivalinde ödül almasının ardından Oscar için de yarışması bekleniyor.Yazar Saviano, tehditler sonrasında, iki yıldan beri İtalyan güvenlik birimlerinin özel koruması altında, adresi gizli tutulan bir evde yaşıyor. Dün telefonla Radio 3'deki "Fahrenheit" adlı programa konuk olan Saviano, özel koruma altında yaşamanın sıkıntılarına da değinerek, "Pek çok insan için yararlı bir iş yapmış olmakla birlikte, her sabah kuşatma altında uyandığımda, buna değer miydi diyerek kendi kendimi sorgulamaktan da kurtulamıyorum" dedi.