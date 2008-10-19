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Mafyayı oynadı

Bilginer, "Spooks" dizisinde Türk mafya liderini oynadı

19 Ekim 2008 03:00

Yasa dışı faaliyetlerle mücadele eden gizli güvenlik servisi MI5 ajanlarının maceralarını konu alan dizide Bilginer, silah kaçakçılığı yapan Türk mafya lideri Emre Çelenk'i canlandırdı. Oyunculuk hayatına 1980'de İngiltere'de başlayan Bilginer, bu yüzden dizi için teklif geldiğinde şaşırmadığını söyledi.

Bilginer, bir hafta süren çekimlerde oldukça eğlendiğini, ekibin çok uyumlu ve uzun süredir beraber çalıştıkları için bir aile gibi olduklarını da sözlerine ekledi. Dizide beraber çalıştığı diğer Türk oyunculardan da bahseden oyuncu, "Çoğu Türk asıllı ama Türkçe bilmiyorlar" dedi. 

BAFTA ödüllü "Spooks" dizisininİngiliz televizyonlarında geçtiğimiz yıl yayınlanan tiyatro sanatçısı Haluk Bilginer'in rol aldığı bölümü, pazartesi akşamı TNT'de yayınlanacak.

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