Mafyanın hedefindeki yazar İtalya'dan ayrılıyor

Mafyayı yazdı, hedef oldu

İtalya'da "camorra" adıyla tanınan Napoli mafyasının "kirli çamaşırlarını" ortaya seren bir kitap yazmasının ardından tehditlere maruz kalan yazar Roberto Saviano, bir süreliğine de olsa İtalya'yı terk edebileceğini açıkladı.Saviano, bugün La Repubblica gazetesinde yayımlanan demecinde, "Bir süreliğine de olsa İtalya'yı terk edeceğim. Sonra ne olur bilemem. Dinlenmeyi hak ettiğimi düşünüyorum" dedi.Napoli mafyasından yağan tehditler sonrasında, iki yıldan bu yana, hayatını İtalyan güvenlik birimlerinin özel koruması altında, adresi gizlenen ve sürekli değiştirilen ikametgahlarda idame ettirmek durumunda kalan Saviano, bu durumdan usandığını da ifade ederek, "Bu süreç içerisinde, geri adım atmanın çok iyi ve de makul bir fikir olmadığını düşündüm. İnsanın kendisinden feragat etmesinin, bir hiç olan kişilere boyun eğmek durumunda kalmasının aptalca bir şey olduğu kanaatindeyim" diye konuştu."Gomorra" adlı ünlü romanını yayımlamasının ardından mafyadan duyulan korku nedeniyle Napoli'de insanların kendisine ev kiralamaktan bile çekindiğini anımsatan Saviano, normal bir yaşamı özlediğini belirterek, şöyle konuştu:"Şu dönemde, kendimin, kitabımın ve başarımın tutsağı olmuş vaziyette bu şekilde yaşamamı mazur gösterecek bir gerekçe bulamıyorum. Başarının canı cehenneme. Bir hayatım, bir evim olsun istiyorum. Aşık olmak, herkesin içinde bira içebilmek, kitapçıya gidip kapak tanıtımını okuyarak kitap satın alabilmek istiyorum. Gezebilmek, güneşlenebilmek, yağmur altında yürüyebilmek, korkudan uzak biçimde annemle rahatça görüşebilmek istiyorum. Etrafımda arkadaşlarım olsun, onlarla gülebilmek, sanki ölümcül bir hastalığa yakalanmışım gibi sürekli kendimden bahsetme durumunda kalmamak istiyorum."Saviano, bir kitap yüzünden özel koruma altında tecrit edilmiş bir hayat yaşamak durumunda kalmayı içine sindiremediğini ifade ederek, "Şunun şurasında, henüz 28 yaşındayım. Yazmaya devam etmek istiyorum. Yazmak benim yegane tutkum. Ama yazabilmek için gerçeğe dokunmam lazım. Ne olacağını ve ne olabileceğini bilmez vaziyette, bugün burada yarın iki yüz kilometre ötede bir başka jandarma kışlasında, tecrit edilmiş bir insan gibi odaya kapanmış vaziyette yaşamak durumunda kalmak istemiyorum" dedi.İtalya'da pişmanlık yasasından yararlanmış mafya itirafçısı Carmine Schiavone, geçen günlerde polise verdiği yeni bir bilgide, Napoli mafyasının Saviano'yu en geç Noele kadar öldürmeyi planladığını belirtmişti. Schiavone'nin verdiği bilgi üzerine, Napoli'deki Mafyayla Mücadele Savcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmış, Saviano etrafındaki güvenlik önlemlerinin de artırılması kararlaştırılmıştı.