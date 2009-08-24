Mafyanın hanım ağası tutuklandı

Çek senet mafyasının 'hanım ağası'olarak tanınan kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, A.Y.'den (41) 32 bin TL borç alan ve iflas etmesi dolayısıyla bu parayı ödeyemeyen Y.Y. (26), Manisa emniyetine başvurarak, kendisini İzmir'den A.D. (56) isimli bir kadının arayarak parayı ödemesi konusunda tehdit ettiğini bildirdi.



Y.Y'nin, polise verdiği ifadede, İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde ''Hanım Ağa'' olarak tanınan A.D'nin, iş yerine de geldiğini ve ''Ben mafyayım, benimle uğraşılmaz. Bu parayı senden ölü ya da diri tahsil ederiz. Bizden 5 kişi cezaevine girer, 5 kişi de yarım kalan işi tamamlar'' dediğini söylediği öğrenildi.



Y.Y'ye, otomobilini 22.08.2009 tarihine kadar borcu olduğu A.Y'ye emanet ettiğine ilişkin zorla belge imzalattırıldığı da bildirildi.



Şikayet üzerine harekete geçen Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, söz konusu otomobili İzmir'in Çiğli ilçesindeki Evka-5 Sitesi önünde park halinde buldu.



Bu arada Y.Y'nin iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, İzmir'de 4 ayrı yere yaptığı operasyonda, A.D. ile birlikte zanlının oğlu E.D. (28) ile O.N.A. (26) ve bu kişileri azmettirdiği öne sürülen A.Y.'yi (41) yakaladı.



''Hanım Ağa'' olarak tanınan A.D'nin evinde yapılan aramada, Y.Y'ye ait aracın anahtar ve ruhsatı da ele geçirildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ''alacağın tahsili için azmettirme, araç gaspı, zorla belge imzalattırma ve tehdit'' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.