Mafyanın hanım ağası tutuklandı

Çek senet mafyasının 'hanım ağası'olarak tanınan kadının da aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, A.Y.'den (41) 32 bin TL borç alan ve iflas etmesi
dolayısıyla bu parayı ödeyemeyen Y.Y. (26), Manisa emniyetine
başvurarak, kendisini İzmir'den A.D. (56) isimli bir kadının arayarak
parayı ödemesi konusunda tehdit ettiğini bildirdi.
Y.Y'nin, polise verdiği ifadede, İzmir'in Karşıyaka ve Çiğli
ilçelerinde ''Hanım Ağa'' olarak tanınan A.D'nin, iş yerine de
geldiğini ve ''Ben mafyayım, benimle uğraşılmaz. Bu parayı senden ölü
ya da diri tahsil ederiz. Bizden 5 kişi cezaevine girer, 5 kişi de
yarım kalan işi tamamlar'' dediğini söylediği öğrenildi.
Y.Y'ye, otomobilini 22.08.2009 tarihine kadar borcu olduğu A.Y'ye
emanet ettiğine ilişkin zorla belge imzalattırıldığı da bildirildi.
Şikayet üzerine harekete geçen Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, söz konusu otomobili
İzmir'in Çiğli ilçesindeki Evka-5 Sitesi önünde park halinde buldu.
Bu arada Y.Y'nin iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da
inceleyen polis, İzmir'de 4 ayrı yere yaptığı operasyonda, A.D. ile
birlikte zanlının oğlu E.D. (28) ile O.N.A. (26) ve bu kişileri
azmettirdiği öne sürülen A.Y.'yi (41) yakaladı.
''Hanım Ağa'' olarak tanınan A.D'nin evinde yapılan aramada, Y.Y'ye ait aracın anahtar ve ruhsatı da ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ''alacağın
tahsili için azmettirme, araç gaspı, zorla belge imzalattırma ve
tehdit'' suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.