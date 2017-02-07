Mafyanın elinde bulunan Van Gogh tabloları 14 yıl sonra ilk kez sergileniyor

Hollanda'daki Van Gogh Müzesi'nden 2002 yılında çalındıktan sonra geçen yıl İtalya'da Camorra mafyasının elinde bulunan iki Van Gogh tablosu yıllar sonra ilk kez yeniden sergilenmeye başladı.

"Scheveningen'de Deniz Manzarası" ve "Nuenen Reform Kilisesi'nden Çıkan Cemaat" isimli iki tablo 26 Şubat'a kadar Napoli'deki Capodimonte Müzesi'nde görülebilecek. Ardından da 2002'de çalındıkları Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'ne teslim edilecek.

BBC'nin haberine göre, Van Gogh Müzesi'nden yapılan açıklamada, tabloların dönüşü için kutlama hazırlıklarına başlandığı ve iki eserin 21 Mart'tan itibaren müzenin daimi koleksiyonundaki yerlerini alacağı belirtildi.

Van Gogh Müzesi Müdürü Alex Rüger de "2002'den beri yeryüzünden kayboldukları sanılan bu tabloların bulunmuş olması bir mucize. Bu iki Van Gogh eserinin 14 yıl sonra yeniden halka sergilenmesi kutlanmayı hak ediyor. Sanat eserlerinin bulunması için gösterdikleri çabadan ötürü İtalyanlara teşekkür etmek amacıyla tablolar ilk olarak bulundukları bölgede sergilenecekler. Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam!" dedi.

"En önemli 10 sanat suçundan biri"

"Scheveningen'de Deniz Manzarası" (1882) ve "Nuenen Reform Kilisesi'nden Çıkan Cemaat" (1884-1885) isimli tablolar Aralık 2002'deki bir soygunla çalınmıştı.Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 30 milyon dolar değere sahip olduğunu belirttiği bu iki tablonun çalınmasını en önemli 10 sanat suçu listesine dahil etmişti.

Soygunla ilgili olarak iki Hollandalı 4.5 yıl hapse mahkum edilmiş, ancak tabloların izine yıllarca rastlanamamıştı. 14 yıl sonra ise geçen yıl Eylül ayında İtalya'dan gelen bir haber başta Van Gogh Müzesi olmak üzere sanat çevrelerinde heyecan yaratmıştı. İtalyan polisi, Camorra mafyasının eline geçtiği belirlenen iki tablonun Napoli yakınlarındaki Castellammare di Stabia'da bulunduğunu açıklamıştı.

Tabloların çalındıktan 14 yıl sonra ilk kez yeniden sergilenmeye başlanması nedeniyle dün düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Hollanda'nın Roma Büyükelçisi Joep Wijnands, "Bugün 3 büyük olayı kutluyoruz: Güzelliğin zaferini, adaletin zaferini ve Hollanda-İtalya dostluğunun zaferini" dedi.