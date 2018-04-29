Mafyanın el konulan mülklerine mülteciler yerleştirilebilir

İtalya'da hükümet, mültecileri ve yasa dışı şekilde işgal ettikleri binalardan tahliye edilen kişileri mafyanın el koyulan mülklerine yerleştirme planı üzerinde çalışıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Roma'nın merkezindeki bir binadan mültecilerin güç kullanılarak tahliye edilmesine gelen tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı bu gibi durumlarda mafya mülklerini kullanmayı değerlendirmeye başladı.

Roma'daki Indipendenza Meydanı'nda bulunan bir binada yıllardır yaşayan yüzlerce mülteci 19 Ağustos sabahı polis zoruyla dışarı atılmıştı. Çoğu Eritre ve Etiyopyalı, mülteci statüsüne sahip yüzlerce kişi, kendilerine yeterli alternatif barınma şartları sunulmadığı gerekçesiyle tahliyeye direnerek gösteri yapmış, onlarcası da birkaç gün boyunca geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kalmıştı.

Sokakta kalan mültecilerin "işgal ettiği" meydanı da boşaltmak için geçen hafta polis yeniden müdahale etmiş ve bu sırada tazyikli su kullanmak gibi sert yöntemlere başvurulması tepki çekmişti.

Birleşmiş Milletler de yaşananlar nedeniyle İtalya'yı eleştirmiş ve sokakta kalan insanlar için bir an önce barınma imkanı bulunmasını talep etmişti.

Geçen Cumartesi günü yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla bir gösteri düzenlenmiş ve hükümetin mülteci statüsüne sahip kişilere yönelik uygulamaları protesto edilmişti.

Tepkiler üzerine İçişleri Bakanlığı, gelecekte benzer görüntülerin yaşanmasını önlemek için alternatifler üzerinde çalışmaya başladı.

İtalyan basınındaki haberlere göre bu alternatifler arasında, mafya üyelerine ait el koyulan binaların mülteci, göçmen ve tahliye edilen kişilere açılması da yer alıyor.

Mafyanın el koyulan binlerce mülkünün büyük kısmı ülkenin güney bölgelerinde, Sicilya, Campania ve Calabria'da yer alıyor. Ansa haber ajansının verilerine göre Sicilya'da mafyaya ait 4 bin 373, Campania'da 2 bin 335, Calabria'da 2 bin 198, Lazio'da bin 130, Puglia'da bin 108 binaya el koyulmuş durumda. Bunların arasında gösterişli villalar da bulunuyor.