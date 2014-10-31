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Spor

Mafya yüzünden kendi kalelerine 5 gol attılar

Endonezya'da 3-2 biten maçtaki 5 golün de futbolcular tarafından kendi kalelerine atılması üzerine, kulüpler şike yapıldığı gerekçesiyle ligden ihraç edildi

31 Ekim 2014 09:29

Endonezya’da finalde mafyanın takımına rakip olmak istemeyen Sleman ve Semerang’lı futbolcular, birbirlerine değil, kendi kendilerine gol attıkları için ligden atıldı.

Endonezya İkinci Futbol Ligi’nde 3-2 biten maçtaki 5 golün de futbolcular tarafından kendi kalelerine atılması üzerine, Sleman ve Semarang kulüpleri, şike yapıldığı gerekçesiyle ligden ihraç edildi.

26 Ekim’de Yogyakarta kentinde yapılan ikinci lig play-off karşılaşmasında 86. dakikaya kadar gol sesi çıkmadı. Son dakikalarda önce Slemanlı futbolcular kendi kalelerine 2, sonra da Semarang oyuncuları kendi filelerine 3 gol attı.

İki ekibin de bu maçta yenilerek, mafya tarafından desteklendiği iddia edilen Borneo Kulübü’nün yarı finaldeki rakibi olmamak için kendi kalelerine gol attığı öne sürülüyor.

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