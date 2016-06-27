Mafya lideri uykuda yakalandı!

İtalya’nın Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü “Ndrangheta”nın uzun zamandır aranan lideri uyuduğu sırada polis tarafından yakalandı.

En tehlikeli mafya isimlerinden biri olarak gösterilen Ernesto Fazzalari, İtalyan polisi tarafından dün gece yakalandı. Fazzalari’nin yakalanışını, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.