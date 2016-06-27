Yaşam
Mafya lideri uykuda yakalandı!
Cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı ve mafya üyesi olmak suçlarından 20 yıla yakındır aranan 46 yaşındaki Fazzalari tutuklandı
İtalya’nın Kalabriya bölgesinde faaliyet gösteren mafya örgütü “Ndrangheta”nın uzun zamandır aranan lideri uyuduğu sırada polis tarafından yakalandı.
En tehlikeli mafya isimlerinden biri olarak gösterilen Ernesto Fazzalari, İtalyan polisi tarafından dün gece yakalandı. Fazzalari’nin yakalanışını, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.
","articleSection":"Yaşam","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2016-06-27T01:07:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/mafya-lideri-uykuda-yakalandi,347250","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/mafya-lideri-uykuda-yakalandi,347250"}]